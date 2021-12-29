В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о ценах на бензин

Динамика розничных цен на автомобильное топливо, сохранивших свои темпы изменения в рамках инфляции, объясняется растущими объемами производства, полностью удовлетворяющими формирующийся спрос, сообщили в Минэнерго, комментируя свежие данные Росстата. По ним уже вторую неделю подряд рост цен на АЗС ниже инфляции.

В министерстве отметили, что в предстоящие выходные и праздничные дни ситуация с обеспечением топливом внутреннего рынка останется стабильной. Сформированы достаточные объемы запасов - порядка 1,3 млн тонн зимних сортов дизельного топлива, и около 1,7 млн тонн по бензинам.

С начала декабря среднесуточное производство зимнего дизеля достигло 122 тыс. тонн, что на 14,5% выше аналогичного периода 2019 года. При этом отгрузки на внутренний рынок выросли более высокими темпами: +16% по зимним сортам (до 103 тыс. тонн). Что касается бензина, то спрос на него был также полностью обеспечен производством - среднесуточное производство марок АИ-92 и АИ-95, суммарно достигло 118 тыс. тонн, что на 5% выше аналогичного периода 2019 года. На внутренний рынок было отгружено 103 тыс. тонн (+6%).

В ведомстве напомнили, что прошедшая неделя стала заключительной в этом году для торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Реализация топлива через биржу также выросла, составив в среднем 42 тыс. тонн в сутки по зимним сортам дизеля (на 51% выше того же периода 2019 года) и 43 тыс. тонн в сутки по бензинам (на 22% выше того же периода 2019 года).