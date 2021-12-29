В Совфеде прокомментировали возможность отмены моратория на смертную казнь

Вопрос смертной казни затрагивает больше морально-нравственные аспекты, чем правовые, заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

На сайте Конституционного суда опубликована книга его председателя Валерия Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл"​​​. В ней Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания.

"Вопрос о смертной казни больше морально-нравственный чем правовой. Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека (и неизбежные ошибки в связи с этим) или нет", - сказал Клишас РИА Новости.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко неоднократно высказывалась о том, что возвращать смертную казнь в России не следует, поскольку страна уже сделала свой цивилизационный выбор.