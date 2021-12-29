В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила, почему затянулся процесс признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Причина - в проверке технологических процессов.

Харрис пояснила в беседе с RT, что в ВОЗ существует процедура включения в реестр средств для использования при чрезвычайных ситуациях. Для этого специалисты запрашивают документальное подтверждение безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

Проверка технологических процессов требует много времени, так как необходимо выяснить все подробности, провести инспекцию. Харрис отметила, что этой же процедуре следуют другие регуляторы. "Так что это может стать причиной задержек", - заключила представитель ВОЗ.

Ранее Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что надеется на скорейшее окончание процесса одобрения российской вакцины "Спутник V". По его словам, Российский фонд прямых инвестиций еще в октябре подписал все необходимые юридические соглашения. В конце ноября ВОЗ и РФПИ встретились, чтобы обсудить необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. "Компания обязалась представить подробную дорожную карту для представления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины. Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года, и, я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен", - добавил Клюге.