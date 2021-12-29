В ВОЗ призвали вакцинировать 5,5 млрд землян за 185 дней

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал вакцинировать 70% населения Земли в течение 185 дней. С таким предложением глава ВОЗ обратился к мировым лидерам, сообщает РИА Новости.

По словам Гебрейесуса, сейчас необходимо отринуть политику и популизм, а также личные интересы, которые угрожают реагированию на пандемию.

"Я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены", - сказал Гебрейесус.

По приблизительным подсчетам, население Земли сейчас составляет порядка 8 млрд человек. Таким образом, чтобы воплотить просьбу главы ВОЗ в реальность, за полгода потребуется привить около 5,6 млрд человек.