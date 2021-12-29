ВМФ России переданы сразу две новейшие атомные подлодки

Историки подводного флота и корабелы старшего поколения утверждают: такого не было как минимум полвека. Чтобы в один день сразу две новейшие атомные подлодки - стратегический ракетоносец и многоцелевой подводный охотник - передавали в боевой состав ВМФ России.

А еще через три дня вывели из эллинга для спуска на воду подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" - уже второй серийный, построенный по проекту 955 "Борей-А" Санкт-Петербургского ЦКБ "Рубин". Перед тем как гендиректор "Севмаша" дал команду "Стапель на ход!", символическую бутылку шампанского о кормовой руль нового корабля по заведенной традиции разбил его командир - капитан I ранта Виктор Артемов.

За неделю до нового 2022 года все это случилось.

Тот, кто смотрел новостные программы на главных российских телеканалах, уже тогда смог узнать имя командира АПЛ "Новосибирск". В этой должности его представил стране и миру президент России и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. Обращаясь к участникам церемонии по видео-конференц-связи, он рассказал, что в семье капитана I ранга Максима Шпирко в разные годы служили во флоте семь человек, и все были офицерами. Президент привлек внимание к этому факту, назвал примером сохранения традиций ВМФ, верного служения Родине и флоту.

В тот же день и тот же час вместе с капитаном I ранга Шпирко Андреевский флаг для своего корабля торжественно принимал командир стратегического ракетного крейсера "Князь Олег" Игорь Голубев. Его имя и звание (на тот момент - капитан II ранга) раскрыли на публике чуть раньше - в момент вывода нового ракетоносца из стапельного цеха для спуска на воду и последующих испытаний.

Командир стратегического ракетоносца "Князь Олег" капитан II ранга Игорь Голубев. Фото: Максим Воркунков, Ирина Огородникова, ПО "Севмаш"

На плечах Шпирко и Голубева теперь высочайшая ответственность перед флотом и страной за те корабли, что вверены их экипажам. Вместе с ними эту персональную ответственность разделяют еще как минимум два человека. Их имена не секретят так строго, как принято у военных, но и не светят без надобности на каждом углу.

На корабле и на заводе, где корабль рождается, этих людей в разные годы называли по-разному. Сейчас на "Севмаше" эта должность официально именуется "ответственный сдатчик".

На АПЛ "Новосибирск" это Максим Сидоренко. И первый серийный "Ясень-М" в его послужном списке тоже первый. А до этого был стратегический ракетоносец серии "Борей" - тот "заказ" Сидоренко вел в роли заместителя ответственного сдатчика.

- Первая лодка - это, конечно, особенно теплые воспоминания, хотя не просто все получалось. А на "Ясене", который меньше габаритами, внутри не так просторно, как на "стратеге". С моим ростом приходилось привыкать. Но ничего, сжились...

Зато его "Новосибирск", признается Максим, очень красив внешне: стремительный, обтекаемый - как и другие корабли, спроектированные в "Малахите".

У экипажа и сдаточной команды ракетного крейсера "Князь Олег", который рожден в "Рубине", свои представления о прекрасном. И ревности к коллегам там не испытывают.

Капитан I ранга Виктор Артемов теперь командир РПКСН "Генералиссимус Суворов". Фото: Максим Воркунков, Ирина Огородникова, ПО "Севмаш"

- Горжусь и благодарю судьбу, что довелось участвовать в создании этого прекрасного корабля, - признался ответственный сдатчик "Князя Олега" Михаил Ползиков. - Причем с самого начала: с момента контрактации и изготовления первых металлических блок-секций.

Коренной северянин, выросший в семье работников "Севмаша", он был назначен на эту должность в 31 год. Похоже, у руководителей верфи были на то весомые основания. На головном "Юрии Долгоруком" Ползиков вел корпусные работы, занимался всей наружной частью корабля. Потом была АПЛ "Князь Владимир", а с июня 2013-го - "Князь Олег". Этот "заказ", как уже сказано, он вел с момента закладки.

И в день подъема Андреевского флага за экипаж и сдаточную команду "Князя Олега" радовалась вся семья Ползиковых. И сам Михаил Павлинович, и жена - учительница начальных классов, и трое их сыновей, и родители Михаила, и брат Александр, пошедший по его и родительским стопам.

Прямая речь

Максим Сидоренко, ответственный сдатчик АПРК "Новосибирск":

- Корабль прошел полный цикл испытаний. Но еще до выхода в море и в самом начале ЗХИ сумели устранить замечания, которые возникли при испытаниях АПЛ "Казань" - головной в нашей серии. Корабли однотипные, поэтому у нас была возможность разобраться по некоторым замечаниям и снять их до предъявления госкомиссии.

За время работы на этом заказе у нас сформировался сильный коллектив строителей. И часть молодых ребят, которые здесь выросли в настоящих профессионалов, уверен, пойдут дальше, а школа "Новосибирска" будет им в помощь. Отдельное спасибо командиру корабля и экипажу - всегда были вместе и смогли убедиться: экипаж ценит корабль и стремится овладевать всеми навыками в управлении им.

На заводских и государственных испытаниях подводные лодки серии "Борей-А" (на фото) подтвердили эффективность своего вооружения и показали отменные мореходные качества. Фото: АО "ЦКБ МТ "Рубин"

Михаил Ползиков, ответственный сдатчик РПКСН "Князь Олег":

- Никогда не пропадало чувство, что корабль растили как ребенка - насыщали его оборудованием, системами, прокладывали трубопроводы, кабельные трассы... В определенный момент у корабля "забилось сердце" - пустили собственный реактор, и дальше все стальное и холодное постепенно оживало. Мы учили корабль ходить, видеть, слышать - в общем, чувства приятные, сравнимы с рождением нового человека.

"Князь Олег" - первый серийный корабль. Здесь полностью обновлены комплексы связи, комплекс радиолокации, навигации. На нем внедрено много нужных, тщательно продуманных конструкторских решений. А еще тут сильный, сплоченный экипаж во главе с талантливым командиром. И нам не стыдно передавать полностью готовый, испытанный в море корабль.