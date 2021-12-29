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Вышел новый тизер финала черной триллер-комедии "Убивая Еву"

Новости
    29.12.2021, 15:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Шпионский триллер с элементами черной комедии и ромкома "Убивая Еву" заходит на свой финальный, четвертый сезон.

На официальном аккаунте шоу в Twitter обнародован новый тизер. Ролик носит ретроспективный характер, нарезая эффектные кадры из прошлых сезонов, и заканчивается грустным элементом.

Как помним, третий сезон финишировал душераздирающе (воздержимся от спойлеров). Впрочем, центральные фигуры странной этой игры живы. По крайней мере, пока.

Премьера финала "Евы" - 27 февраля.

В основе сценария предприятия - серия новелл британца Люка Дженнингса про элитную киллершу-психопатку Вилланель.

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