Warner Bros. планирует снять "Матрицу 5"

Боссы студии Warner Bros., судя по всему, предпочли не замечать, высказывания Ланы Вачовски о том, что фильм "Матрица: Воскрешение" не станет началом новой трилогии.

Как пишет ScreenRant, генеральный директор компании Энн Саранофф заявила, что выход картины "Матрица 5" более чем возможен, при условии, что за нее возьмется Лана Вачовски.

Примечательно, что до этого продюсер Джеймс МакТиг в беседе с Deadline говорил, что для выпуска продолжений таких прибыльных франшиз легко можно найти новых авторов, поэтому "Воскрешение" сняли бы в любом случае - с Вачовски или без них.