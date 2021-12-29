Зачем люди покупают NFT-токены

"Перед вами анимированное изображение льва. Стартовая цена этого цифрового лота миллион долларов. Кто даст больше?" - фраза, которая неискушенному пользователю, странствующему по интернету, покажется шуткой, не более.

Но на деле эти слова - правда: теперь аукционы из реальности перекочевывают в digital-пространство, а люди, стремясь заполучить какой-либо виртуальный арт-объект (будь то коллекция видео, электронная подпись известной личности или не существующая в физическом мире картина), тратят баснословные суммы.

Тем не менее так называемые NFT-торги в Сети набирают неслыханную популярность, что делает их, пожалуй, самым громким явлением нашего времени. Покупать то, что даже нельзя подержать в руках, - почему цифровое искусство считается не менее престижным, чем реальное, и как работают виртуальные аукционы?

Без определения неологизмов цифрового мира не обойтись: NFT - non-fungible token (рус. "невзаимозаменяемый токен") - это сам предмет виртуального искусства, право на владение которым записывается в специальный блок данных и фиксируется в виде уникального сетевого адреса.

Чтобы окончательно не запутаться, приведем сравнение: есть ряд ангаров, в каждом из которых хранятся ценные объекты - от картин до единственных в своем роде культурных артефактов. Покупатель находит то помещение, где все предметы искусства приходятся ему по душе, приобретает его и становится исключительным обладателем арт-коллекции. На входе в ангар вывешивают табличку: там содержится вся информация о владельце, но при этом различные музеи, культурные центры и другие общественные организации могут одалживать содержимое хранилища для выставок или временных экспозиций, что, конечно, не отменяет право собственности единственного хозяина.

Покупая токен (тот самый "ангар"), участник виртуальных торгов получает в свое распоряжение целый набор различных арт-предметов - правда, не имеющих физической копии. Самый известный случай продажи дорогостоящего искусства произошел в марте 2021 года: художник Майк Уинкельман выложил на аукционе "Кристис" картину под названием "Каждый день: первые 5000 дней" - коллаж из 5000 изображений, создание которых заняло у автора более 13 лет. Все они существуют лишь в диджитал - и, несмотря на это, цифровой холст был продан за 69 миллионов долларов.

Определяющее значение имеет не содержание, а сам факт обладания

Однако на картинах NFT-токены не ограничиваются. Так, разработчик игровой индустрии Питер Молиньё анонсировал поистине инновационный проект - бизнес-симулятор Legacy, где пользователи смогут создать свою торговую империю, применяя главную особенность игры - NFT-участки, которые люди приобретают за реальные деньги уже сейчас. Иными словами, виртуальная земля скупается до официального выхода Legacy, причем за крупные суммы, самая маленькая из которых составила 3260 долларов, а самая большая - 905 тысяч долларов.

Это беспрецедентное явление не только в рамках компьютерных технологий, но и в контексте цифрового пространства и его стремительного внедрения в нашу жизнь. Инвестируя в NFT-участки видеоигры, пользователи рассчитывают на то, что им удастся организовать успешный виртуальный бизнес и компенсировать потраченные деньги, продавая все ту же NFT-землю, прибыль от которой конвертируется в действительность.

Есть другой не менее удивительный пример: в ноябре Международная шахматная федерация объявила о запуске собственного NFT-аукциона, где будут продаваться записи лучших моментов матчей, электронные подписи любимых игроков и другие коллекционные предметы, связанные с этим видом спорта. Все это исключительно в цифровом формате. Словно иллюстрируя работоспособность виртуальных торгов в шахматах, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, одержав победу в международном турнире Meltwater Champions Chess Tour, получил не только денежный приз, но и NFT-токен, в котором были собраны его наиболее удачные матчи и уникальные фигуры. Поставив цифровую подпись, Магнус сумел продать NFT-награду одному из своих поклонников почти за 25 тысяч долларов.

Компания Injective Protocol, занимающаяся созданием цифровой валюты, пошла еще дальше: желая продемонстрировать растущее влияние виртуального искусства, она приобрела трафарет Morons британского художника Бэнкси за 95 тысяч долларов - а затем сожгла оригинал в прямом эфире. После этого представители организации заявили, что сформировали NFT-токен уничтоженного холста - таким образом, по мнению Injective Protocol, физическая ценность картины слилась с ее цифровым существованием и сделала творение Бэнкси по-настоящему уникальным. Примечательно, что компания "посмеялась" и над самим автором, ведь на оригинале были изображены именно аукционные торги, к которым британский художник относился негативно, считая их бессмысленной тратой денег ради мнимого ореола элитарности.

Майк Уинкельман (фото справа) продал свой коллаж "Каждый день: первые 5000 дней" за 69 миллионов долларов. Фото: instagram.com / christie's

Из других необычных покупок NFT-токенов можно выделить виртуальный дом на Марсе, попасть в который можно только владельцу и только при помощи шлема дополненной реальности, анимированное изображение так называемой Nyan Cat - кошки, летящей по космосу и оставляющей за собой радужный след, и самое первое сообщение одного из основателей социальной сети Twitter Джека Дорси.

Почему люди скупают NFT-токены? Однозначного ответа нет, однако многие эксперты склоняются к незамысловатому объяснению. Нынешняя эпоха постправды, когда эмоции заменяют рациональность, а фактология и достоверность отходят на второй план, уступая место заискиванию перед пользователями интернета, поспособствовала такой резкой популярности NFT-аукционов.

Ажиотаж и бесконечная молва вокруг цифрового искусства придали ему видимость чего-то невероятного - и многочисленные коллекционеры не раздумывая решили стать частью этого мира, вложив в его развитие колоссальные суммы.

Во всей красе проявляется культура консьюмеризма, когда определяющее значение имеет не содержание, а форма, сам факт обладания каким-либо предметом.

Как дальше будет формироваться NFT-пространство - вопрос будущего. Но пока наблюдается пугающая и одновременно поражающая тенденция: цифровой мир поглощает физический, словно соревнуясь с ним, и деконструирует его, содержательно меняя категории ценности и уникальности.