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30.12.2021 11:10
Рубрика: Бензин

Доля суррогатного топлива на АЗС России впервые упала ниже 5%

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Нарушения по качеству топлива на автозаправках в России сократились, доля суррогата на АЗС впервые упала до 4,9% по итогам 2021 года. В прошлом году доля плохого топлива составляла 7,8%, сообщается в пресс-релизе Росстандарта.

Фото: iStock
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Качество моторного топлива проверяли методом проб, всего испытано 1193 образца. Как напомнил руководитель надзорного ведомства Алексей Кулешов, в 2015 году доля суррогатов на рынке составляла более 20%.

Как правило, при обнаружении некачественного бензина или дизеля на заправке выясняется, что там превышена доля серы в несколько раз. В марте прошлого года ведомство предполагало, что ниже 5% доля некачественного топлива на АЗС снизится лишь к 2025 году, теперь в ближайшие несколько лет Росстандарт рассчитывает свести долю суррогата практически до нуля.

За нарушение требований к качеству топлива при продаже на автозаправке предусмотрен оборотный штраф - 1% выручки от реализации топлива, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение увеличивает штраф до 3%, или минимум двух млн рублей, а также остановку работы АЗС на срок до 90 суток. В октябре сообщалось, что вскоре оборотные штрафы вырастут.