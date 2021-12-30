Доля суррогатного топлива на АЗС России впервые упала ниже 5%

Нарушения по качеству топлива на автозаправках в России сократились, доля суррогата на АЗС впервые упала до 4,9% по итогам 2021 года. В прошлом году доля плохого топлива составляла 7,8%, сообщается в пресс-релизе Росстандарта.

Качество моторного топлива проверяли методом проб, всего испытано 1193 образца. Как напомнил руководитель надзорного ведомства Алексей Кулешов, в 2015 году доля суррогатов на рынке составляла более 20%.

Как правило, при обнаружении некачественного бензина или дизеля на заправке выясняется, что там превышена доля серы в несколько раз. В марте прошлого года ведомство предполагало, что ниже 5% доля некачественного топлива на АЗС снизится лишь к 2025 году, теперь в ближайшие несколько лет Росстандарт рассчитывает свести долю суррогата практически до нуля.

За нарушение требований к качеству топлива при продаже на автозаправке предусмотрен оборотный штраф - 1% выручки от реализации топлива, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение увеличивает штраф до 3%, или минимум двух млн рублей, а также остановку работы АЗС на срок до 90 суток. В октябре сообщалось, что вскоре оборотные штрафы вырастут.