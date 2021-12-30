Движение вверх: пять российских разработок 2021 года, которыми можно гордиться

Из материала IPQuorum вы узнаете:

в чем революционность экзоскелета российской компании "ЭкзоАтлет";

как создавалась нейросеть "Балабоба";

как выглядит аэромобиль без крыльев и когда аэротакси станет привычным транспортом;

для чего нужен робот-собака;

какой препарат позволяет бороться с тяжелой формой коронавируса.

Читать "Есть прогресс: пять российских разработок 2021 года, которыми можно гордиться" в IPQuorum.

Издание IPQuorum - новый формат работы международного бренда IPQuorum, который с 2017 года организует все самые яркие события мира интеллектуальной собственности и креативных индустрий в России, включая рынок LegalTech (программы для автоматизации юридических услуг) и сферы институтов развития.

Коммуникационный бренд IPQuorum создан в 2017 году Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики. Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности, который ежегодно проводился в особой экономической зоне - Калининградской области, а в 2021 прошел в новом формате Tech for Content 2021 by IPQuorum в инновационном центре "Сколково". В работе Форума в разные годы принимали участие более 5700 участников из более чем 30 стран мира.

Редакция IPQuorum

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