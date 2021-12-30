Экс-канцлер Курц будет работать у советника Трампа

После многочисленных слухов и домыслов прояснилась профессиональное будущее бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца. В первом квартале 2022 года он начнет работу в качестве "глобального стратега" в американской компании Thiel Capital в Силиконовой долине.

Курц подтвердил изданию Kronen Zeitung, что, как и во времена своего канцлерства, он намерен сосредоточиться на технологическом секторе. Контракт уже подписан.

Американский инвестор Питер Тиль поддерживал бывшего президента США Дональда Трампа. Среди прочего, предприниматель сделал себе имя в финансовом мире как инвестор Facebook и соучредитель платформы онлайн-платежей PayPal. Его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов.

Экс-канцлер заявил, что исключает возвращение в политическую жизнь. "Десять лет в политике - это достаточно", - отметил он.

Курца называли "политическим вундеркиндом". Он был самым молодым государственным секретарем, министром иностранных дел и, наконец, канцлером. Под его руководством Австрийская народная партия (АНП) дважды выигрывала парламентские выборы. Политик встречался с руководителями ведущих стран мира.

Однако 2 декабря Курц ушел в отставку со всех постов. На неожиданно созванной пресс-конференции он сообщил, что решение далось нелегко. "Но я не чувствую тяжести. Я чрезвычайно благодарен за все, что мне довелось испытать за последнее десятилетие", - указал политик.

В отношении Курца проводится расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Следствие вменяет политику в вину публикацию за государственные средства позитивных рейтингов АНП. "Я с нетерпением жду того дня, когда смогу доказать свою невиновность", - повторяет бывший канцлер в ответ на вопрос, ощущает ли он на себе давление Фемиды.