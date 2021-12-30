"Гамлет" и спектакль по Кустурице - планы нового режиссера Театра на Таганке

Новости

Мошенники научились подделывать цифровые подписи 16:36
Руководитель столичной компании такси не уплатил налоги на 260 млн рублей 16:24
Фальков: Нет причин вводить дополнительные меры в вузах из-за "омикрона" 16:23
ГП начнет с 2023 года публиковать данные статистики о преступности 16:00
Есть нейтрино! Телескоп Baikal-GVD и обсерватория IceCube сработали синхронно 15:35
Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,8% 15:33
Курс доллара поднялся выше 75 рублей, евро - выше 85 рублей 15:29
Путин поменял условия премий для чиновников 15:14
Столица Калмыкии частично осталась без водоснабжения из-за наледи 15:13
Собянин: После благоустройства москвичи стали в шесть раз чаще посещать Салтыковский лесопарк 15:12
Путин разрешил блокировать сайты с фальшивыми COVID-сертификатами без суда 15:08
Школы России получили в 2021 году более 100 тысяч отечественных ноутбуков 15:06
Начальника противолавинной службы Домбая будут судить за смерть человека 14:53
С января вырастут прожиточный минимум и МРОТ 14:52
Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России 14:44
Путин снял запрет на использование открытых систем теплоснабжения 14:38
Песков объяснил разные данные по коллективному иммунитету к коронавирусу 14:30
Матвиенко прокомментировала ситуацию с Украиной 14:21
В аэропорту Ростова самолет зашел на второй круг из-за снегоуборочной машины 14:16
Блогеру Хованскому продлили запрет определенных действий до 8 февраля 14:15
В Роспотребнадзоре оценили эффективность "Спутника V" против "омикрона" 14:12
Путин и Аббас обсудили урегулирование на Ближнем Востоке 14:08
Все акции АвтоВАЗа перешли под российскую юрисдикцию 14:06
Названы пять главных экспортных оружейных новинок 2021 года 14:05
Большинство россиян планируют провести новогодние праздники с семьей 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 15:10
Рубрика: Культура

"Гамлет" и спектакль по Кустурице - планы нового режиссера Театра на Таганке

Текст: Наталья Соколова
Назначенный главным режиссером Театра на Таганке Юрий Муравицкий объявил о своих планах в театре. Он намерен поставить "Гамлета" по Уильяму Шекспиру и спектакль "Черная кошка, белый кот" по сценарию Эмира Кустурицы. "Я думаю, что вернуть "Гамлета" в стены "Таганки" - это тоже хорошая идея", - передает ТАСС слова Муравицкого.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Напомним, что поставленный Юрием Любимовым спектакль "Гамлет" - визитная карточка театра, был в репертуаре с 29 ноября 1971 года по 17 июля 1980 года. Гамлета тогда играл Владимир Высоцкий, Клавдия - по очереди Александр Пороховщиков и Вениамин Смехов, Гертруду - Алла Демидова.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Театр Сатиры и "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" объединили

С известным сербским режиссером только остается уладить авторские права на музыку к будущему спектаклю. С Кустурицей Муравицкий познакомился после его концерта в Москве. Комедия Кустурицы "Черная кошка, белый кот" вышла на экраны в 1998 году. Мелкому аферисту Матко Дестанову подворачивается возможность украсть двадцать цистерн с бензином. Для этого Матко решает занять деньги у Грги Питича - цыганского "барона" и близкого друга своего отца, Зарие Дестанова.

Новый главный режиссер был назначен на Таганку 29 декабря. Теперь Театр на Таганке будет режиссерским театром, как когда-то при Любимове. Ирина Апексимова остается генеральным директором театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки".

Юрий Муравицкий - актер, режиссер, драматург и педагог, лауреат премии "Золотая маска", премий "Сделано в России", Herald Angel Award, Total Theatre Award в номинации Innovation, Experimentation and Playing with Form Эдинбургского Фринджа.

Культура Театр Драматический театр

Главное сегодня

Путин поздравил лидеров с Новым годом
Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,8%
Силуанов объяснил, почему ЕС не согласится отключить Россию от SWIFT
В Минпросвещения прокомментировали идею о продлении каникул до 16 января
Количество заболевших "омикрон"-штаммом в Европе достигло 510 тысяч в день
Что интересного было в русской литературе в 2021 году
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы года