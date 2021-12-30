"Гамлет" и спектакль по Кустурице - планы нового режиссера Театра на Таганке

Напомним, что поставленный Юрием Любимовым спектакль "Гамлет" - визитная карточка театра, был в репертуаре с 29 ноября 1971 года по 17 июля 1980 года. Гамлета тогда играл Владимир Высоцкий, Клавдия - по очереди Александр Пороховщиков и Вениамин Смехов, Гертруду - Алла Демидова.

С известным сербским режиссером только остается уладить авторские права на музыку к будущему спектаклю. С Кустурицей Муравицкий познакомился после его концерта в Москве. Комедия Кустурицы "Черная кошка, белый кот" вышла на экраны в 1998 году. Мелкому аферисту Матко Дестанову подворачивается возможность украсть двадцать цистерн с бензином. Для этого Матко решает занять деньги у Грги Питича - цыганского "барона" и близкого друга своего отца, Зарие Дестанова.

Новый главный режиссер был назначен на Таганку 29 декабря. Теперь Театр на Таганке будет режиссерским театром, как когда-то при Любимове. Ирина Апексимова остается генеральным директором театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки".

Юрий Муравицкий - актер, режиссер, драматург и педагог, лауреат премии "Золотая маска", премий "Сделано в России", Herald Angel Award, Total Theatre Award в номинации Innovation, Experimentation and Playing with Form Эдинбургского Фринджа.