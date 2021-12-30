Голикова поручила создать в регионах резерв коек для больных коронавирусом

Регионы будут обязаны сформировать коечный фонд для больных ковидом. Такое распоряжение дала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

"Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить формирование резерва специализированного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказала Голикова.

Также вице-премьер поручила регионам усилить контроль за изоляцией заразившихся коронавирусом, а также контактных лиц и тех, кто возвращается из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Ранее Татьяна Голикова назвала 7 регионов, где ухудшилась ситуация с коронавирусом. В их число вошли Владимирская и Свердловская области, Карачаево-Черкесия, Башкирия, Тыва, а также ХМАО и Чукотка.