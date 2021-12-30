Google оплатил штрафы на 8,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Компания Google выполнила судебное решение и оплатила штраф в размере 8,5 миллиона рублей. Такое наказание на компанию было наложено судом за отказ удалить запрещенную в Россию информацию.

Как сообщает ТАСС, сведения об исполнительном производстве по данному делу исчезло из электронной базы Федеральной службы судебных приставов России. Это свидетельствует о том, что штраф оплачен и исполнительное производство закрыто.

Однако долги у Google еще остались: в настоящее время за компанией числится одна непогашенная задолженность, по которой ведется исполнительное производство. Остальные дела - а их было несколько - прекращены.

С начала 2021 года суд систематически штрафует Google за нарушения, связанные с неудалением запрещенной в нашей стране. Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, с начала этого года было составлено 16 протоколов в отношении Google за эти нарушения. Напомним также, что в декабре мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф на сумму более 7,2 миллиарда рублей. Это стало первым подобным решением в судебной практике. Сумма оборотного штрафа, согласно закону, может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, при повторном нарушении - до 1/5 от выручки.