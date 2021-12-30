Постановление правительства Хабаровского края от 29 декабря 2021 года № 690-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 17 декабря 2021 г. № 641-пр "О единовременной денежной выплате гражданам старше 60 лет"

В целях совершенствования нормативного правового акта Хабаровского края Правительство края постановляет:

Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 17 декабря 2021 г. № 641-пр "О единовременной денежной выплате гражданам старше 60 лет", дополнив пункт 1 после слов "коронавирусной инфекции" словами "на территории Хабаровского края".

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев







