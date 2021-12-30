Как УАЗы: владельцы Tesla массово жалуются на коррозию

Автомобили Tesla относительно молоды, поэтому сложно сказать, насколько они долговечны. Но уже появляются свидетельства того, что машины компании крайне неустойчивы к коррозии.

На форуме Tesla Motor Club в разделе Tesla Model S владелец электрокара под ником Terminator ещё в 2016 году сообщил о том, что на переднем бампере обнаружил ржавчину, логично предположив, что где-то есть незащищённый от коррозии стальной элемент.

Другие посетители форума пошутили, написав, что пластик не может ржаветь. На проблему "Терминатора" обратили внимание ещё раз, когда пользователь SeminoleFSU отчитался об аналогичном случае. По итогу 2016 года было зафиксировано ещё десять случаев "болезни", в 2019 году - два, в этом - только один.

Terminator обратился в сервисный центр Tesla, в котором признали, что проблема действительно существует, и её причина - незащищённый усилитель бампера. Был обнародован список VIN автомобилей, которые имеют аналогичные дефекты, однако другой пользователь - BlueBella, VIN-кода электрокара которого не было в списке, заявил о появлении "рыжиков". Это позволяет предположить, что участников отзывной кампании на самом деле гораздо больше, чем сообщили "Терминатору".

Особенно поражает фото Smile2013, который опубликовал фото не просто ржавого усилителя, а прогнившего, то есть не выполняющего функцию пассивной безопасности.

Tesla, напомним, ликвидировала отдел по связям с общественностью, поэтому получить какой-либо комментарий от компании невозможно. Проверку в отношении Tesla может начать национальное управление безопасностью дорожного движения NHTSA.

Фото: www.teslamotorsclub.com

Фото: www.teslamotorsclub.com