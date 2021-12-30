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Рубрика: Общество

Кардиолог перечислил продукты для разжижения крови и здоровья сердца

Текст: Анастасия Селиванова

Для поддержания здоровья сердца и сосудов человеку необходимо иметь нормальный вес и сбалансированно питаться. При этом есть ряд неочевидных продуктов и способов их употребления, которые помогают в этом больше других. Польза от них подтверждена несколькими исследованиями.

Фото: iStock
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Так, например, очень важно включить в ежедневный рацион черный или красный виноград. Будучи мощным антиоксидантом, он помогает в разжижении крови (то есть снижает вероятность образования тромбов), уменьшает воспаление сосудов, а также снижает уровень "плохого" холестерина в крови (липопотреинов низкой плотности, или ЛПНП), рассказал изданию Türkiye кардиолог Ахмет Карабулут.

Врач особо отметил, что в красном винограде, в отличие от зеленого, примерно в десять раз больше полезных компонентов, но только в том случае, если есть его с косточками. А учитывая большое содержание сахара в винограде, злоупотреблять им не стоит: одной грозди в день вполне достаточно. Тем, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит подумать о регулярной покупке граната или гранатового сока. Он положительно влияет на гипертоников, а также людей, подверженных стрессам. Гранат так же, как и темный виноград, снижает ЛПНП и замедляет развитие атеросклероза. Рекомендуемая суточная норма - один плод или стакан свежевыжатого сока (240 миллилитров).

Помощь при повышенном артериальном давлении может оказать включение в рацион хурмы, в которой содержится большой объем клетчатки и антиоксиданта полифенола. Это источник фосфора, кальция, железа, калия и магния, незаменимых для сердца. Достаточно есть одну хурму среднего размере в день - около 100 граммов, говорит кардиолог. А у тех, кто, кроме перечисленных выше продуктов, еще и регулярно ест рыбу (например, сардину), снижается предрасположенность к образованию тромбов.

Врачи подчеркивают, что продукты питания не могут быть панацеей при лечении каких-либо заболеваний, поэтому при проблемах со здоровьем следует обратиться за очной консультацией к специалисту.

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