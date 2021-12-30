Количество заболевших "омикрон"-штаммом в Европе достигло 510 тысяч в день

Новый вариант COVID-19 "омикрон" распространяется быстрее, чем все известные до сих пор вирусы. За сутки в Европе было зафиксировано свыше 510 тысяч случаев. Предыдущие волны коронавируса никогда не создавали более 300 тысяч заболевших, сообщает газета Kronen Zeitung.

"Омикрон" сильно поразил Великобританию (суточный прирост более 100 тысяч) и Францию (более 200 тысяч). В этой связи французские власти делает полную вакцинацию необходимым условием для посещения различных мероприятий, ресторанов или поездок на дальние расстояния. Также запланировано ношение защитных масок в центре городов, где обычно много народа, а также введение домашнего офиса, где это возможно.

Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не видит повода для новых ограничений. Региональные правительства в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии уже применяют значительно более жесткие меры.

В Испании сообщили о новом дневном рекорде с более чем 214 тысячами случаев коронавируса. Правительство ввело обязанность ношения масок на открытом воздухе. Отдельные регионы ограничивают ночную жизнь и практикуют комендантский час. Рассматривается также вопрос об ограничении частных встреч.

В Италии зафиксировано порядка 100 тысяч случаев коронавируса в день, причем 60 процентов из них выпадает на "омикрон". В настоящее время 2,5 миллиона итальянцев находятся в домашней изоляции. Еще перед рождеством власти ввели ношение масок на открытом воздухе, а в середине декабря были ужесточены правила въезда.

В Португалии при более чем 10 тысячах инфицированных в день правительство ввело обязательный домашний офис и тесты для посещения культурных или спортивных мероприятий, а также закрыло дискотеки.