Количество заболевших "омикрон"-штаммом в Европе достигло 510 тысяч в день

"Омикрон" сильно поразил Великобританию (суточный прирост более 100 тысяч) и Францию (более 200 тысяч). В этой связи французские власти делает полную вакцинацию необходимым условием для посещения различных мероприятий, ресторанов или поездок на дальние расстояния. Также запланировано ношение защитных масок в центре городов, где обычно много народа, а также введение домашнего офиса, где это возможно.
Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не видит повода для новых ограничений. Региональные правительства в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии уже применяют значительно более жесткие меры.
В Испании сообщили о новом дневном рекорде с более чем 214 тысячами случаев коронавируса. Правительство ввело обязанность ношения масок на открытом воздухе. Отдельные регионы ограничивают ночную жизнь и практикуют комендантский час. Рассматривается также вопрос об ограничении частных встреч.
В Италии зафиксировано порядка 100 тысяч случаев коронавируса в день, причем 60 процентов из них выпадает на "омикрон". В настоящее время 2,5 миллиона итальянцев находятся в домашней изоляции. Еще перед рождеством власти ввели ношение масок на открытом воздухе, а в середине декабря были ужесточены правила въезда.
В Португалии при более чем 10 тысячах инфицированных в день правительство ввело обязательный домашний офис и тесты для посещения культурных или спортивных мероприятий, а также закрыло дискотеки.