Ледостойкой платформе "Северный полюс" назначили срок выпускных экзаменов

Стальную обитаемую капсулу для проведения круглогодичных исследований в высоких широтах Арктики и Северном Ледовитом океане обещают передать ученым летом будущего года.

Как заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов, в настоящее время готовность платформы, которая строится на Адмиралтейских верфях в Петербурге, составляет 91,2 процента. "На март 2022 года запланировано начало заводских испытаний, а в июле мы ее спустим на воду, - пообещал министр, - и ставим под флаг".

Отметим, что ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" была заложена в 2018 году. Заказчик - Росгидромет, подведомственная служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Длина такого плавсооружения (как планировалось) - 67,8 м, ширина - 22,5, водоизмещение - около 7,5 тыс. тонн, мощность энергетической установки - 3,6 тыс. кВт. Скорость передвижения в свободном плавании - не менее десяти узлов.

На борту могут одновременно находиться 34 исследователя и 14 членов команды. Конструкция корпуса позволяет судну вморозиться в лед и дрейфовать два года, не заходя в порт.

Изначально стоимость строительства оценивали в 6,9 млрд рублей, а ввести в эксплуатацию намеревались уже в 2020-м. Но потом, как водится, все сдвинулось вправо, цена выросла, а сложившаяся ситуация стала предметом обсуждения на уровне правительства.

Глава Минприроды пояснял, что платформа уникальная, создается впервые - и в России, и в мире. Ее окончательный облик и размеры удалось сформировать только по результатам модельных испытаний. К примеру, длина увеличилась до 83 метров - почти на четверть от исходной. Эти корректировки, по словам министра, привели к сдвигу по срокам и увеличению стоимости.

На достройку, испытания и ввод в эксплуатацию было дополнительно запрошено 2,13 млрд рублей: 1,082 млрд - из Резервного фонда, 1,052 млрд - по бюджетной заявке на 2022 год. "Эти деньги позволят завершить строительство и запустить "Северный полюс" в работу в 2022 году", - пообещал тогда же Александр Козлов.

Этой осенью намеревались было показать журналистам, как выглядит "Северный полюс" изнутри - на 7 сентября даже разослали приглашения. А потом вдруг передумали и ничего показывать не стали.

Теперь министр назвал точный срок выпускных экзаменов. "РГ" за ними обязательно проследит.