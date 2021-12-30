Матвиенко рассказала о перспективах создания парламента России и Беларуси

В будущем у России и Беларуси может появиться единый парламент, но форсировать его создание не стоит, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если так жизнь поставит, что нужен будет единый парламент, может быть, мы к этому придем, но не надо форсировать эти процессы", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24", которое вышло в эфир 30 декабря.

Спикер Совфеда напомнила, что правительства двух стран согласовали и подписали 28 дорожных карт по углубленной интеграции в разных сферах. Теперь предстоит большая работа по их реализации, что потребует внесения изменения в национальные законодательства по синхронизации действий Москвы и Минска.

Кроме того, по оценке Валентины Матвиенко, Совет Федерации и Совет Республики вместе отработали хорошую формацию регионального взаимодействия. "Прошло уже восемь межрегиональных форумов, в которых принимают участие президенты двух государств. В следующем году пройдет новый форум, в рамках которого мы, в том числе, будем обсуждать участие парламентов в реализации дорожных карт и на региональном уровне", - отметила она.

Политик прогнозирует, что эта работа даст большой экономический эффект и, как следствие, повысит уровень жизни граждан.

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры 29 декабря. По мнению российского лидера, в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году.