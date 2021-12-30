Минприроды: Жителей 12 городов бесплатно переведут с угля на газ

Минприроды решило взять на себя траты на установку газового оборудования в некоторых городах России, чтобы жители могли бесплатно перейти с угольного на газовое отопление. Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов.

По его словам, речь идет о 12 городах, которые участвуют в программе "Чистый воздух" и где уже есть газ - это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Там газ доведут до забора бесплатно, а деньги, которые предполагалось потратить на подвод трубы из бюджета Минприроды, пойдут на закупку оборудования в доме.

Инициатива о переводе частных домов с угольного отопления на газовое поступила от губернаторов, президент РФ Владимир Путин это поддержал, но возникли сложности. "Я сам общался с людьми в Кузбассе. Они получают пайковой уголь. Я сам работал руководителем предприятия в регионе и сам выдавал этот уголь. Что это такое? Бесплатный уголь и шесть тысяч на его доставку. Оказалось, что жители не готовы устанавливать оборудование. То есть государство оплатит подведение трубы, а потом гражданин должен заплатить 140 тысяч за оборудование", - пояснил Козлов РИА Новости.

В июне этого года был определен механизм и параметры бесплатной газификации для населения России. Она предполагает, что труба до участка будет доведена бесплатно, если ближайший газопровод находится в радиусе 200 метров. Услуги по разводке газа, подключению оборудования и его покупке будут оплачивать владельцы дома. Чтобы избежать злоупотреблений на местах, стоимость услуг и оборудования на участке нормирована.

Минприроды в августе стало руководителем федерального проекта "Чистый воздух", его задача - снижение уровня выбросов в промышленных центрах. На эти цели было выделено полтриллиона рублей.