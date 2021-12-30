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30.12.2021 09:45
Рубрика: Легковые авто

Минтруду предложили ввести в России налоговый вычет при покупке автомобиля

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В России следует ввести налоговый вычет при покупке автомобиля, это поддержит многодетные семьи и пенсионеров. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

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Он напомнил, что при покупке недвижимости сейчас в России предусмотрен однократный налоговый вычет в размере 13%, в то время как для машины вычет не предусмотрен. "В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей", - пишет RT со ссылкой на обращение к Котякову.

Налоговым вычетом сегодня вправе воспользоваться граждане России, которые получают официальный доход, облагаемый по ставке НДФЛ 13%. В некоторых случаях они могут вернуть себе часть уплаченного налога, например, при покупке квартиры, расходах на лечение, обучение и т.д.

Возврату подлежит не вся уплаченная сумма, а лишь сумма налога в пределах ограничений. Например, при покупке недвижимости максимальная сумма, с которой можно рассчитать налоговый вычет, составит 2 млн рублей, то есть вернуть из нее можно однократно максимум 260 тысяч рублей (13%).