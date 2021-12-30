Мурашко сообщил о росте числа тяжелых больных COVID в некоторых регионах

В части российских регионов растет число госпитализированных пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он сообщил, что рост госпитализаций тяжелых пациентов наблюдается в 16 субъектах и это "говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу".

Как отметил глава Минздрава, "омикрон", согласно опыту других стран, создает большую нагрузку на стационарные отделения - хотя пациенты проводят в больницах меньше времени, количество госпитализаций лавинообразно возрастает. Он призвал россиян ставить прививки, поскольку вакцинация обеспечивает эффективную защиту в том числе и от "омикрона".

"Запасов вакцины в регионах достаточно", - цитирует министра РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперштаба поручила главам регионов взять под личный контроль формирование резерва коек для больных коронавирусом. Также она поручила обеспечить контроль за изоляцией зараженных.