МВД подготовило требования к параметрам допустимого в России оружия самообороны

Так, травматическое и газовое оружие не должно быть изготовлено из огнестрельного посредством его переделки или использования основных частей. Его конструкция не должна позволять использовать ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную либо затворную коробку для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств.

Кроме того, запрещена конструкция, которая позволяет отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. А на стреляных гильзах должны быть признаки, которые дадут возможность идентифицировать данный тип оружия.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства не должны иметь форму, имитирующую боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие. Они должны иметь яркую цветовую окраску отдельных деталей и механизмов.

Аналогичные требования будут действовать и в отношении электрошокеров. Также они должны иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, для нанесения которого должны использоваться только металлические детали изделия.

Кроме того, в проекте приказа МВД составлен перечень технических параметров к списанному охолощенному оружию, произведенному в стране или ввезенному в нее. В ведомстве требуют, чтобы такое оружие было нельзя переделать в боевое или использовать отдельные его части в "огнестреле".

Ранее в МВД предложили запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов, револьверов и однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров. Соответствующее письмо ведомство отправило в Минпромторг. В письме уточнялось, что пока российские законы никак не регулируют, какие виды сигнального оружия могут допускаться к обороту в стране, а также не установлены какие-либо ограничения по его калибру.