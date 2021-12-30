В МВД составили требования к списанному охолощенному оружию

В МВД России составили перечень технических параметров к списанному охолощенному оружию, произведенному в стране или ввезенному в нее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомственный приказ.

В частности, запрещается изготовление такого оружия из огнестрельного ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического и конструктивно сходного с оружием изделия. Кроме того, конструкция охолощенного списанного оружия должна быть такой, что его отдельные части нельзя использовать для боевого и переделки в таковой. Ряд требований в проекте приказа относятся к конструкции данного оружия.

Ранее в МВД предложили запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов, револьверов и однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров. Соответствующее письмо ведомство отправило в Минпромторг. В письме уточнялось, что пока российские законы никак не регулируют, какие виды сигнального оружия могут допускаться к обороту в стране, а также не установлены какие-либо ограничения по его калибру.