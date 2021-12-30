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30.12.2021 16:20
Рубрика: Digital

Переводчик и QR-коды: Telegram выпустил очередное обновление

Текст: Алексей Рыбин
Telegram выпустил очередное, уже двенадцатое в этом году, обновление. Среди новых возможностей мессенджера версии 8.4 появились функция переводчика, защита от спойлеров и генерация QR-кода для перехода в профиль любого пользователя.

Под защитой от спойлеров подразумевается возможность скрывать текст в сообщении. Пользователи получили возможность выделить часть набранного сообщения и применить к нему форматирование "Скрытый". Эта часть текста не будет показываться ни в сообщениях, ни в списке чатов, ни в оповещениях. Чтобы просмотреть скрытый текст, нужно коснуться его.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Также мессенджер добавил возможность генерировать QR-коды для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка. QR-коды также можно использовать для групп, каналов и ботов.

Еще у пользователей Telegram появилась возможность ставить реакции на сообщения и посты - для этого можно отправить некоторые из эмодзи. В личных чатах реакции включены постоянно, а в группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешить ли их и какие именно эмодзи будут доступны в чате. Расширился также список и самих интерактивных эмодзи.

Кроме того, в приложении появилась функция переводчика, которую можно включить в настройках. Увидеть перевод сообщения с других языков можно двумя кликами - нажав на сообщение и выбрав "Перевести" в появившемся меню.

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