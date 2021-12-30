Песков рассказал о формате и темах разговора Путина с Байденом

"Инициатива разговора была Владимира Путина. Время вполне нормальное с учетом разницы во времени", - сказал Песков. "Здесь нет никаких проблем - позднее время для российского президента не было никогда проблемой, зачастую в это время он иногда очень активно работает", - уточнил он.

"Цель разговора очень понятная - продолжить обсуждение вопросов, которые были на повестке достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи", - продолжил пресс-секретарь президента России.

Также лидеры обсудят ряд актуальных вопросов, связанных с переговорами по гарантиям безопасности, которые пройдут 10-12 января. "В этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет", - уточнил он.