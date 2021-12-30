Песков указал на заявления из Киева об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал обратить внимание на заявления представителей руководства Украины о том, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления российских войск у границы.

Он в очередной раз подчеркнул, что речь идет о российской территории - и передвижение наших ВС является нашей прерогативой.

- Вы знаете, что существуют разные мнения на этот счет, например, мнения представителей руководства Украины на этот счет некоторых, которые были опубликованы в последние дни, наоборот, говорят о том, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления росийских войск у границы... Надо обращать внимание и на такие заявления тоже, - цитирует его слова ТАСС.

Ранее "РГ" писала, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что Киев не наблюдает большого скопления войск РФ на границе с Украиной.