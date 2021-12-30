Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России

В этом году многие опасные инфекции не попали в Россию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, "много чего не попало" в РФ в этом году, включая такие особо опасные патогены, как холера и сибирская язва, а также корь, полиомиелит и дифтерия. В интервью телеканалу "Россия 24" она отметила, что в 2021 году наблюдается снижение заболеваемости по некоторым инфекциям, в частности, стало меньше случаев кори.

Ранее глава Роспотребнадзора доложила о ситуации с очагами чумы на территории СНГ. По ее данным, все 45 природных очагов удается успешно держать под контролем, в этом году не было ни одного случая заражения, хотя в соседних государствах заболевшие есть каждый год.