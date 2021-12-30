Путин и Аббас обсудили урегулирование на Ближнем Востоке

Президент России провел телефонный разговор с палестинским лидером. Владимир Путин и Махмуд Аббас обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщили в пресс-службе Кремля.

В продолжение ноябрьской встречи в Сочи президенты обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия и ближневосточного урегулирования. Главы государств снова подчеркнули необходимость скорейшего возобновления конструктивных палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" международных посредников, отметили в Кремле.

Напомним, ранее Владимир Путин направил целый ряд поздравлений с праздниками главам государств и правительств зарубежных стран.