Путин обязал наносить на легкие беспилотники учетные опознавательные знаки

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев наносить на легкие дроны и коптеры учетные опознавательные знаки. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ опубликованы на официальном портале правовой информации.

Речь в законе идет как о беспилотниках массой от 250 граммов до 30 кг, так и об экспериментальных воздушных судах.

Также новый закон регулирует вопросы сертификации беспилотников и их элементов.

Летать без учетных номеров легким беспилотникам запретили еще в 2019 году.