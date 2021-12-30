Путин подписал закон о наказании для лихачей-рецидивистов

Для водителей, превышающих скорость, выезжающих на встречную и иным образом лихачащим на дорогах, вводится уголовное наказание. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Уголовное наказание вводится для дорожных рецидивистов - для тех, кто ранее неоднократно подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения. Максимально предусмотренное новым законом наказание для лихачей составит 3 года лишения свободы.

Уголовная ответственность за агрессивное вождение отныне будет прописана в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ. Под понятием "агрессивное" законом понимается вождение с превышением допустимой на участке скорости движения на 60 и более километров в час. А также выезд на встречную полосу движения или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия).

Лишение свободы - самое жесткое наказание. Также неоднократно пойманным за вышеуказанные правонарушения водителям может быть выписан штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей (или в размере заработной платы осужденного за 2-3 года).

Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме его разработчики отмечали, что статистика свидетельствует о том, что более 40 процентов водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения. По данным статистики, нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% водителей.