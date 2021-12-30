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30.12.2021 20:07
Рубрика: Работа власти

В России отменен обязательный техосмотр

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательный регулярный технический осмотр личного автотранспорта. При этом, как уже сообщала "РГ", если сам автовладелец посчитает нужным провести эту процедуру, то сможет это сделать.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По словам первого вице-спикера СФ Андрея Турчака, в последние годы процедура техосмотра превратилась в формальность и не была связана с обеспечением безопасности.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Эксперт: отмена техосмотра - единственный выход из создавшейся ситуации

Согласно документу, техосмотр понадобится только в случае первичной постановки транспортного средства на учет или при смене владельца, и то при условии, что машина или мотоцикл старше четырех лет; а также при проведении конструктивных изменений в транспортное средство. Данная норма распространяется только на физлиц. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси при этом ничего не изменится.