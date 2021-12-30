Путин разрешил блокировать сайты с фальшивыми COVID-сертификатами без суда

Сайты в интернете, на которых торгуют поддельными документами, в том числе сертификатами о вакцинации, будут заблокированы в досудебном порядке. Закон, позволяющий это делать, подписал президент Владимир Путин.

Досудебную блокировку сможет инициировать генеральный прокурор или его заместители, если речь идет о приобретении через сайт "поддельного документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей". Сюда относятся не только сертификаты о вакцинации (в частности от коронавируса), но и дипломы о высшем образовании, а также военные билеты.

В аналогичном порядке генпрокурор сможет инициировать досудебную блокировку сайтов с ложными сообщениями о якобы готовящихся терактах и информацию в интернете, где есть обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности.

Подписанный Владимиром Путиным закон также вводит понятие единой государственной биометрической системы в РФ.