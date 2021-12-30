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30.12.2021 14:38
Рубрика: Экономика

Путин снял запрет на использование открытых систем теплоснабжения

Текст: Алексей Рыбин

Президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательное переоборудование с 1 января 2022 года открытых систем горячего водоснабжения в закрытые. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: РИА Новости
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В открытых системах вода для ГВС отбирается из общей системы труб теплоснабжения, а нагрев воды осуществляется в ТЭЦ, котельной или центральном тепловом пункте​​​. В закрытых же системах вода нагревается с использованием теплообменников непосредственно в жилом доме, офисном здании и т.д.

В 2013 году был принят ФЗ-190, который ввел требование отказаться от открытых систем ГВС и установил переходный период до 2022 года. Однако такой переход требовал крупных финансовых вложений. Так, к примеру, в Архангельской области на это потребовалось бы 50 млрд, а в Петербурге - от 100 до 200 млрд рублей.

В итоге новый закон признал утратившей силу норму, которая запрещала с 1 января 2022 года использование открытых систем теплоснабжения и ГВС. Но при этом остался запрет на подключение к открытым системам новостроек. Это позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем.

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