Ярославцам разрешили праздновать Новый год в ресторанах

В Ярославской области с 30 декабря и на время новогодних каникул продлили работу кафе и ресторанов до четырех часов утра.

"Хорошие новости в канун Нового года! С завтрашнего дня и до конца праздников продлеваем работу кафе и ресторанов до четырех утра", - сообщил 29 декабря на своей странице в соцсети врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

По словам главы региона, вопрос обсуждался с Анной Юрьевной Поповой (руководителем Роспотребнадзора - главным государственным санитарным врачом РФ - "РГ"), а также с руководством регионального управления Роспотребнадзора.

При этом в правительстве области уточнили, что допуск в организации общепита возможен только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании либо при условии загрузки объекта не более чем на 30 процентов от его единовременной пропускной способности.

Такие же требования действуют при посещении музеев, выставочных залов и фитнес-центров. Святыни и храмы открыты для посещения туристов при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции также в транспорте и во всех общественных местах на территории региона.