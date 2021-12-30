Михаил Мишустин побывал на кондитерской фабрике с Мишей Спиридоновым

На московском "Красном Октябре", где выпускают конфеты "Мишка косолапый", "Птичье молоко" и шоколад "Аленка", мальчику и главе правительства устроили экскурсию по музею шоколада. Они смогли сделать собственную шоколадную конфету с добавлением орехов и цукатов.

Настоящий восторг у Миши вызвал проход по фабричному конвейеру. Не каждый день ребенок может не только увидеть, как делают сладости, но и пробовать их, как говорится, не отходя от производства. "Вот оно, счастье", - заметил Михаил Мишустин, глядя, как мальчик берет конфеты с ленты.

"Станешь кондитером потом, сообщишь", - сказал премьер на прощание довольному ребенку. Мишустин также подарил Мише игрушечного тигра, наполненного сладостями, и конструктор "Собор Василия Блаженного".