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Рубрика: Происшествия

В Туле депутата облдумы арестовали по обвинению в мошенничестве

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата Тульской областной Думы Александра Ермакова и его сына, подозреваемых в мошенничестве на 230 миллионов. Оба арестованы на два месяца, сообщила "РГ" старший помощник руководителя СК по региону Зинаида Каминская.

Дело о мошенничестве экс-депутата Горсобрания Сочи ушло в суд

Ермаков был задержан накануне. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере". По версии следствия, парламентарий, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, вместе со своим замом на основании фиктивных документов получили банковский кредит более 230 миллионов рублей. Деньгами распорядились по собственному усмотрению, не имея намерений возвращать их кредитной организации.

Подельником депутата в финансовой афере выступал его сын, занимающий должность заместителя директора ООО. Он также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Членство Александра Ермакова в партии "Единая России" приостановлено. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит исключение из партии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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