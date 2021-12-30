К отлову бездомных собак в Якутске привлекли 15 бригад

В Якутске сформировали 11 дополнительных бригад по отлову бродячих собак. Теперь их 15. В каждой есть специалисты-кинологи с опытом отлова или обращения с агрессивными животными. Об этом сообщается на странице мэрии в Instagram.

Помимо этого, в управах созданы мобильные группы, которые будут патрулировать улицы и при обнаружении собачьих стай передавать информацию ловцам.

"В общей сложности к работе привлечены более 170 сотрудников мэрии, управ, муниципальных предприятий, экстренных служб, а также 47 единиц автотранспорта", - говорится в сообщении.

Власти заверили, что отлавливать животных будут с соблюдением действующего законодательства.

"Наша общая задача - в ближайшее время решить ситуацию с агрессивными, наиболее опасными собаками, их не должно быть на улицах. Несмотря на чрезвычайные меры, мы все должны действовать в строгом соответствии с федеральным законом", - сказал мэр Евгений Григорьев.

Напомним, днем 29 декабря на городском ипподроме в Автодорожном округе Якутска собаки растерзали 53-летнюю женщину. Следователи возбудили уголовные дела о халатности должностных лиц администрации и по факту гибели человека. После трагедии в округе был введен режим ЧС, а на территории города - режим повышенной готовности.