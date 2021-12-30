Прокуратура начала проверку после аварии на теплосетях во Владивостоке

Сотрудники прокуратуры Владивостока совместно со специалистами Ростехнадзора проводят проверку после порыва теплотрассы в центре города, сообщает РИА Новости.

Напомним, что авария на теплосетях в районе Спортивной Набережной произошла в среду вечером. Фонтан кипятка, бивший из-под земли, достигал десяти метров в высоту.

Порыв устранили ночью, но в четверг утром без тепла оставались еще 18 домов. К полудню отопление было уже почти во всех зданиях.

Пока установлено, что без теплоснабжения более десяти часов оставались жители 280 многоквартирных домов, расположенных в районах Эгершельда, Первой речки и центральной части города.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению сроков и периодичности проведения ремонтов сетей, их обходов и осмотров. Оценит и заключения экспертизы промышленной безопасности.