"РГ" составила рейтинг самых дорогих для субъектов ДФО тендеров

В дальневосточных регионах сооружают дороги, школы, взлетно-посадочные полосы... Государственные заказчики проводят закупки на миллиардные суммы. "РГ" составила рейтинг самых дорогих для каждого субъекта ДФО тендеров.

Принималась во внимание начальная максимальная цена из объявленных в 2021 году. Необходимое пояснение: госзакупки осуществляются с помощью разных инструментов. К примеру, предусмотренные в 223-ФЗ рассчитаны прежде всего на субъекты естественных монополий, госпредприятия. Нередко в ТОП выбиваются закупки угля или различные тендеры от энергетиков. Положения 44-ФЗ более жесткие, здесь заказчики - бюджетные учреждения. Поэтому рейтинг составлен для закупок, объявленных именно в рамках 44-ФЗ. Из него видно, насколько дальневосточные регионы отличаются друг от друга, насколько разные у них потребности, приоритеты и возможности.

Взлет-посадка

Самый крупный тендер - на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. Только за работы, предусмотренные лотом №1, минэкономразвития Сахалинской области готово было заплатить 12 миллиардов рублей. А ведь этим проект не ограничивается.

- В декабре следующего года должны запустить современный и комфортабельный аэровокзал в Южно-Сахалинске. Но требуется еще взлетно-посадочная полоса с необходимыми сейсмическими характеристиками. Мы выделяем ресурсы на это важное государственное дело и приступаем к строительству. Но одни мы с этой задачей не справимся, поэтому рассчитываем на федеральную помощь, - прокомментировал в сентябре губернатор региона Валерий Лимаренко.

Для Забайкалья крупнейший тендер тоже был связан с аэродромной инфраструктурой. Под­разумевалась реконструкция аэропортового комплекса села Чара за два миллиарда руб­лей. Был определен подрядчик. Но сразу не сложилось: в сентябре глава региона Александр Осипов объявил, что контракт расторгается из-за уголовного дела, заведенного по факту нарушений при заключении договора. На помощь пришло минобороны, и подведомственный ему заказчик в конце декабря отдал подряд "единственному поставщику" - компании из Санкт-Петербурга.

Такие важные здания

Для ряда регионов самым актуальным направлением оказалась реконструкция старых или возведение новых объектов социальной инфраструктуры.

В Благовещенске преобразится легендарный Дом офицеров, ныне известный как Амурский областной дом народного творчества. Красивое здание с колоннами, расположенное на центральной улице города, реконструируют за почти 800 миллионов рублей. Разговоры о необходимости работ активно шли еще с 2019 года. В феврале 2021-го губернатор Василий Орлов встретился в Москве с зам­министра культуры России Ольгой Яриловой и договорился о том, что реконструкция пройдет в рамках нацпроекта "Культура".

В ЕАО крупнейшим тендером года стала закупка, подразумевающая строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Биробиджане.

Самый крупный тендер был объявлен на строительство ВПП в аэропорту Южно-Сахалинска. Только работы, предусмотренные первым лотом, стоят 12 миллиардов рублей

- Это очень важный проект для Еврейской автономной области. Подрядчик, который ведет строительство, - сильная и серьезная организация. Все работы, запланированные на этот год, практически выполнены. В реализации проекта ожидается небольшое отставание. Оно связано с тем, что в регионе недостаточно квалифицированной рабочей силы. Мы занимаемся устранением этой проблемы, - подчеркивает начальник департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Петренко.

Ввести дом-интернат в эксплуатацию планируется в августе 2023-го. В том же году предполагается завершение строительства школы на 500 мест в Анадыре, тендер на ее возведение стал крупнейшим для Чукотки в уходящем году. К слову, в столице этого северного региона новые школы не строились уже около 40 лет, так что переоценить значимость объекта трудно. Его стоимость - более 1,8 миллиарда руб­лей, причем 70 процентов - средства федерального бюджета.

- Необходимость еще одного корпуса появилась давно из-за прироста школьников в городе. Новое здание оснастят всем необходимым для создания комфортной среды для детей и педагогов, - сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Дороги и не только

Дороги - это очень дорого. Поэтому в ряде дальневосточных регионов крупнейшими госзакупками стали тендеры на реконструкцию старых или строительство новых трасс. Так, на Камчатке сооружение подъез­да к проектируемому аэро­вокзалу в городе Елизове от автомобильной дороги А-401 обойдется в 1,1 миллиарда руб­лей. Примерно в ту же сумму госзаказчик оценил капремонт участка автотрассы Улан-Удэ - Романовка - Чита в Бурятии. С дорожной сетью связана и самая крупная закупка Якутии - более 1,5 миллиарда за реконструкцию проспекта Ленина в республиканской столице. Примерно такие же деньги в Хабаровском крае выделяют на содержание дороги А-376 между Хабаровском и Комсомольском до середины 2023 года.

Огромные деньги - 8,7 миллиарда рублей - затратят на реконструкцию участка автомобильной дороги Герба - Омсукчан в Магаданской области.

Что касается Приморского края, то большинство крупнейших закупок региона связано с судостроительным заводом "Звезда" в Большом Камне. В частности, наиболее значительный по цене тендер был проведен на реконструкцию и техническое перевооружение глубоководной набережной №1.

Кстати

Из госзакупок, проведенных в рамках 223-ФЗ, выделим объявленный все той же приморской верфью "Звезда" тендер на поставку электроэнергетической системы для ледокола за 7,3 миллиарда рублей. Еще дороже второй этап сооружения арендного жилья в рамках застройки района Гороховое поле в Магадане: начальная цена, объявленная Корпорацией развития Магаданской области, составляет более 9,2 миллиарда рублей.