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Рубрика: Происшествия

В Якутске создали штаб по отлову бездомных собак

Текст: Ольга Коваль

Власти Якутска создали оперативный штаб, который займется отловом бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в Instagram.

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В среду вечером мэр Евгений Григорьев провел заседание городской комиссии по ЧС, на котором было решено кратно увеличить число бригад по отлову бродячих животных. Списки людей, имеющих опыт такой работы, уже сформированы. Их обеспечат автотранспортом и необходимыми спецсредствами.

"После инструктажа в четверг бригады выходят на маршруты. В округах организовано патрулирование, привлечена вся автотехника окружной администрации", - говорится в сообщении.

Для оперативной деятельности на базе Единой дежурно-диспетчерской службы создадут ситуационный центр, который будет работать круглосуточно.

Напомним, днем 29 декабря на городском ипподроме в Автодорожном округе Якутска собаки растерзали 53-летнюю женщину. Следователи возбудили уголовные дела о халатности должностных лиц администрации и по факту гибели человека. После трагедии в округе был введен режим ЧС, а на территории города - режим повышенной готовности.

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