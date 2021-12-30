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30.12.2021 11:20
Рубрика: Общество

В канун Нового года глава Приамурья подарил детям конную прогулку

Текст: Сергей Набивачев
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнил новогоднюю мечту детей, которые хотели побывать на ипподроме.

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Акция "Стань Дедом Морозом" в Приамурье была инициирована главой региона еще в 2018 году. В холле здания областного правительства каждый год устанавливается большая елка, на которой размещаются новогодние письма Деду Морозу от детей-сирот, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

В этот разу сразу четверо ребят написали главному волшебнику о том, что хотели бы покататься на лошади. И их желание исполнилось. Для детей и их друзей организовали поездку в конноспортивный клуб "Аллюр". Там они не только прокатились на лошадях, но и встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Я мечтал о том, чтобы покататься на лошади, и моя мечта исполнилась. Сегодня я кормил лошадей и катался на них. Мне очень понравилось, - поделился своими впечатлениями девятилетний Миша из Свободненского социального приюта для детей.

- Я рад, что нам совместно с конноспортивным клубом удалось осуществить мечты детей. Очень здорово, что в этом году мы не только дарим подарки, но и исполняем желания. У многих они, кстати, связанны с будущими профессиями. В этот раз на елке разместили 645 писем, и все они были сняты, а это значит, что у ребят, которые сегодня по разным причинам находятся в социальных учреждениях, исполнились мечты, - сказал Василий Орлов.

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