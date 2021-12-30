Минздрав одобрил первый отечественный инъекционный препарат от коронавируса

Первый отечественный инъекционный противовирусный препарат прямого действия арепливир одобрен Министерством здравоохранения России: он включен в обновленную версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В тот же день первая партия лекарства была отгружена с саранского завода "Биохимик" (входит в ГК "Промомед"). По планам, до конца года в российские больницы будет отправлено около 300 тысяч доз препарата.

До конца года российские больницы получат около 300 тысяч доз препарата. Фото: Николай Гагарин

Напомним, что регистрационное удостоверение новый препарат получил 12 ноября текущего года. Специалисты возлагают на него большие надежды.

- До сегодняшнего момента применение противовирусных инфузий было возможно только при использовании одного иностранного препарата, что по ряду причин сильно снижало его доступность для многих медицинских учреждений страны. Отечественный препарат с подтвержденной эффективностью призван переломить ход пандемии, - отметил академик РАН, член академического консорциума академического содружества по изучению СOVID-19 Дмитрий Пушкарь.

По словам главного пульмонолога Минздрава РФ, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева, "инъекционную форму препарата характеризует не только 100-процентная биодоступность, но и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более и длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности. Это должно значительно повысить эффективность проводимого лечения на госпитальном этапе".

В ходе сравнительного клинического исследования под руководством Дмитрия Пушкаря были подтверждены эффективность и безопасность инъекционного средства.

- В частности, на фоне курса терапии исследуемым препаратом более чем в два раза чаще и в два раза быстрее наблюдается значимое улучшение клинического статуса пациентов, даже имеющих факторы риска - например, старше 60 лет. Уже через 10 дней терапии более, чем у 90 процентов пациентов (по сравнению с 62,04 процента в группе сравнения) наблюдалось соответствие критериям выписки из стационара, - поделилась результатами исследования член-корреспондент РАН, директор Медицинского института, МГУ им. Огарева Лариса Балыкова.

- Количество госпитализированных больных, к сожалению, остается высоким. Для таких пациентов крайне важны максимально высокая биодоступность действующего вещества, быстрое действие и высокий профиль безопасности, - подчеркнула заведующая инфекционным отделением смоленской клинической больницы № 1 Елена Симакина. - Отдельно стоит отметить, что применение парентеральной формы удобно для пациентов, вынужденно постоянно находиться на животе. Внутривенная форма нового противовирусного препарата удовлетворяет всем необходимым требованиям, это именно то, что нам нужно для работы в красной зоне.