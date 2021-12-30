Есть нейтрино! Телескоп Baikal-GVD и обсерватория IceCube сработали синхронно

Новейший нейтринный телескоп Baikal-GVD, давший старт году науки в России, и обсерватория IceCube на Южном полюсе практически одновременно поймали в "свои сети" нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик.

"Это первый случай регистрации нейтрино высоких энергий от одного астрофизического источника, сделанный на Земле двумя установками", - говорится в сообщении Иркутского государственного университета.

По словам декана физического факультета ИГУ профессора Николая Буднева, установкой Baikal-GVD было зарегистрировано нейтрино с предполагаемой энергией 43 ТэВ.

"Оно пришло из области, где расположен один из самых ярких радиоблазаров на небе, - говорит ученый. - Другое нейтрино с предполагаемой энергией около 172 ТэВ было зарегистрировано тремя часами ранее нейтринной обсерваторией IceCube на Южном полюсе - вероятно, от этого же источника… Совпадение времени регистрации нейтрино с такой мощной вспышкой блазара - второе за всю историю наблюдений IceCube и первый случай регистрации нейтрино двумя крупнейшими в мире установками, расположенными на Южном полюсе и на Байкале".

Как отмечают ученые, такая четкая регистрация позволяет говорить о 100-процентной работоспособности Байкальского нейтринного телескопа. Эта научная установка, отнесенная к разряду мегасайенс, состоит из нескольких сотен детекторов, объединенных в кластеры и погруженных в глубину Байкала. В марте 2021 года был введен в эксплуатацию восьмой кластер детектора, что стало символическим событием на старте года науки и технологий.

И теперь, на финише года, запуск на Байкале нейтринного телескопа называют в числе важнейших научных событий - наряду с посадкой марсохода Perseverance, запуском космического корабля NASA для атаки астероида, первым прямым наблюдением учеными света "черной дыры" и открытием нового вида Homo longi в Китае.

Напомним: принцип работы нейтринного телескопа Baikal-GVD основан на регистрации слабых вспышек света (черенковского излучения), которые возникают в результате взаимодействия с водой частиц, приходящих из космоса. Он является уникальной научной установкой России и входит в Глобальную нейтринную сеть как важнейший ее элемент в Северном полушарии Земли.

Проект по созданию нейтринного телескопа Baikal-GVD реализуется международной коллаборацией Baikal. Помимо НИИ прикладной физики Иркутского госуниверситета в коллаборацию входят Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Институт ядерных исследований РАН, Московский и Нижегородский государственные университеты, Санкт-Петербургский морской технический университет, Чешский технический университет, Институт ядерной физики Польской академии наук, Университет имени Коменского (Братислава).