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30.12.2021 05:28
Рубрика: Власть

Нужны ли бизнесу и регионам территориальные бренды

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 298(8649)
С каждым годом растет число заявок на получение свидетельств на товарный знак и наименование места происхождения товара (НМПТ). С 27 июля прошлого года федеральным законом N230-ФЗ введен новый объект интеллектуальной собственности - географическое указание (ГУ). Какие именно преимущества получают правообладатели и регионы, в которых появляются территориальные бренды, узнала корреспондент "РГ".

В декабре этого года художнице Нине Мухлыниной вручили свидетельство об исключительном праве на географическое указание "Ордынская роспись". В Новосибирской области она стала первой, получившей свидетельство на ГУ. Преподаватель детской школы искусств Ордынского района 25 лет назад разработала уникальную технику росписи.

Фото: iStock
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Почти за полтора года правовую охрану в качестве географических указаний получило шестнадцать региональных брендов. Это и пищевая продукция, и вина, и изделия народных промыслов. Так, свидетельство на ГУ выдано производителям казы (колбаса из конины) Горного Алтая. Национальные костюмы и головной убор тойробшо бурят Агинского Бурятского округа стали первыми региональными брендами Забайкальского края.

Директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин в целом отметил рост заявок на регистрацию товарных знаков. Из Новосибирской области в 2020 году поступило 1648 заявок, что на шестнадцать процентов больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занимает пятое место среди субъектов РФ. В качестве НМПТ уже охраняются "Карачинская", "Дупленская" и "Доволенская" минеральные воды, а с осени этого года - лечебная грязь "Карачинская".

- Товары с НМПТ и ГУ становятся своеобразной визитной карточкой территории. Использование объектов интеллектуальной собственности, которые также принято называть региональными брендами, дает стимул развитию российского рынка, содействует росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров и становится важным источником пополнения региональных бюджетов. В результате регистрации НМПТ и ГУ производители получают серьезный маркетинговый инструмент для продвижения продукции, - подчеркивает Олег Неретин.

- Вступление в силу закона о географических указаниях позволило регистрировать региональные бренды не только в качестве НМПТ, свидетельство о котором получить сложнее. Например, необходимо, чтобы все стадии производства товара осуществлялись на территории географического объекта. Для ГУ достаточно хотя бы одной стадии, - отмечает заведующий отделом экспертизы заявок на НМПТ и ГУ ФИПС Алексей Сычев. - Для производителей регистрация географического указания и НМПТ дает дополнительную прибыль. Регистрация и последующая маркировка продукции соответствующим знаком говорят о признании качества и легальности товара. В свою очередь, потребитель, видя региональный бренд, известный на рынке, больше доверяет производителю и охотнее покупает такой товар. Для региона это привлечение инвестиций, развитие туризма, возможности продвижения на международном уровне. Преимущества есть для всех.

Как продвигаются в регионах ЮФО локальные социокультурные бренды

Закон позволяет производителю, получившему свидетельство об исключительном праве на географическое указание, наносить соответствующую маркировку на товар. Также, согласно законодательству, производителя могут лишить права выпускать продукцию и использовать маркировку, если товар не соответствует описанным критериям (с ними можно ознакомиться в справочно-информационном ресурсе "Открытые реестры").

Кстати

В стране растет число заявок на регистрацию изобретений: в 2020-м в Роспатент поступило 520 заявок, в этом году позитивная динамика сохраняется.

- Радует, что этот рост обеспечивают вузы. Они ведут активную работу по регистрации прав на собственные разработки. В лидерах традиционно Москва, Московская область, Санкт-Петербург. На четвертом месте по изобретательской активности - Томская область, на седьмом - Новосибирская область: отсюда поступает больше заявок, чем в среднем по России. Высокий коэффициент изобретательской активности, как правило, говорит о прорывных технологиях и серьезном росте региональной экономики, - утверждает Олег Неретин.

Для повышения уровня изобретательской активности в сентябре 2021 года Новосибирская область заключила трехстороннее соглашение с минэкономразвития РФ и Роспатентом.

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