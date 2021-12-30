Нужны ли бизнесу и регионам территориальные бренды

С каждым годом растет число заявок на получение свидетельств на товарный знак и наименование места происхождения товара (НМПТ). С 27 июля прошлого года федеральным законом N230-ФЗ введен новый объект интеллектуальной собственности - географическое указание (ГУ). Какие именно преимущества получают правообладатели и регионы, в которых появляются территориальные бренды, узнала корреспондент "РГ".

В декабре этого года художнице Нине Мухлыниной вручили свидетельство об исключительном праве на географическое указание "Ордынская роспись". В Новосибирской области она стала первой, получившей свидетельство на ГУ. Преподаватель детской школы искусств Ордынского района 25 лет назад разработала уникальную технику росписи.

Почти за полтора года правовую охрану в качестве географических указаний получило шестнадцать региональных брендов. Это и пищевая продукция, и вина, и изделия народных промыслов. Так, свидетельство на ГУ выдано производителям казы (колбаса из конины) Горного Алтая. Национальные костюмы и головной убор тойробшо бурят Агинского Бурятского округа стали первыми региональными брендами Забайкальского края.

Директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин в целом отметил рост заявок на регистрацию товарных знаков. Из Новосибирской области в 2020 году поступило 1648 заявок, что на шестнадцать процентов больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занимает пятое место среди субъектов РФ. В качестве НМПТ уже охраняются "Карачинская", "Дупленская" и "Доволенская" минеральные воды, а с осени этого года - лечебная грязь "Карачинская".

- Товары с НМПТ и ГУ становятся своеобразной визитной карточкой территории. Использование объектов интеллектуальной собственности, которые также принято называть региональными брендами, дает стимул развитию российского рынка, содействует росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров и становится важным источником пополнения региональных бюджетов. В результате регистрации НМПТ и ГУ производители получают серьезный маркетинговый инструмент для продвижения продукции, - подчеркивает Олег Неретин.

- Вступление в силу закона о географических указаниях позволило регистрировать региональные бренды не только в качестве НМПТ, свидетельство о котором получить сложнее. Например, необходимо, чтобы все стадии производства товара осуществлялись на территории географического объекта. Для ГУ достаточно хотя бы одной стадии, - отмечает заведующий отделом экспертизы заявок на НМПТ и ГУ ФИПС Алексей Сычев. - Для производителей регистрация географического указания и НМПТ дает дополнительную прибыль. Регистрация и последующая маркировка продукции соответствующим знаком говорят о признании качества и легальности товара. В свою очередь, потребитель, видя региональный бренд, известный на рынке, больше доверяет производителю и охотнее покупает такой товар. Для региона это привлечение инвестиций, развитие туризма, возможности продвижения на международном уровне. Преимущества есть для всех.

Закон позволяет производителю, получившему свидетельство об исключительном праве на географическое указание, наносить соответствующую маркировку на товар. Также, согласно законодательству, производителя могут лишить права выпускать продукцию и использовать маркировку, если товар не соответствует описанным критериям (с ними можно ознакомиться в справочно-информационном ресурсе "Открытые реестры").

Кстати

В стране растет число заявок на регистрацию изобретений: в 2020-м в Роспатент поступило 520 заявок, в этом году позитивная динамика сохраняется.

- Радует, что этот рост обеспечивают вузы. Они ведут активную работу по регистрации прав на собственные разработки. В лидерах традиционно Москва, Московская область, Санкт-Петербург. На четвертом месте по изобретательской активности - Томская область, на седьмом - Новосибирская область: отсюда поступает больше заявок, чем в среднем по России. Высокий коэффициент изобретательской активности, как правило, говорит о прорывных технологиях и серьезном росте региональной экономики, - утверждает Олег Неретин.

Для повышения уровня изобретательской активности в сентябре 2021 года Новосибирская область заключила трехстороннее соглашение с минэкономразвития РФ и Роспатентом.