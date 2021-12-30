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30.12.2021 05:41

Спрос на услуги новогоднего курьера в Сибири вырос более чем втрое

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 298(8649)
В канун Нового года традиционно дорожают продукты и товары. Каким будет праздничный бюджет сибиряков?

В этом году спрос на новогодний "реквизит" в целом по России увеличился на семьдесят процентов. Значительно чаще, чем в 2020-м, сибиряки стали заказывать товары с доставкой на дом. К примеру, елки курьеры приносят им в шесть, а гирлянды втрое чаще, чем год назад. Такие данные приводят "Авито-услуги".

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Аналитики подсчитали, что в среднем новогодние украшения для дома обойдутся россиянам в 7390 рублей. В Омске запросы скромнее - 5114 рублей. По сравнению с прошлым годом спрос на искусственную зеленую красавицу вырос на 90 процентов, а на живое дерево - на 31 процент. Средняя цена поднялась на семь процентов и составила 1500 рублей.

В рейтинге самых популярных товаров, помимо елок, остаются игрушки, мишура, новогодние венки, снежинки и свечи. Пользуются спросом у сибиряков скатерти, посуда, а также сувениры, символизирующие год Тигра-2022.

- У нас такая же тенденция, - говорит товаровед крупной торговой омской сети Ирина Василенко. - Не успеваем пополнять новогодний ассортимент.

По данным сервиса "Авито", за год игрушки и мишура подорожали на четверть, гирлянды - на 65 процентов. Символы года стали дороже наполовину и достигли 500-600 рублей.

Средняя стоимость новогодних огоньков в Омске составила 600 рублей. А общая цена ели и декора достигла 3 265 рублей (в целом по стране - 3 790).

На десять процентов - до 1100 рублей - выросла средняя стоимость новогодних венков. Омичам этот атрибут обойдется на 23 процента дешевле.

В тренде - скатерти и посуда с праздничной тематикой. Спрос в этом сегменте вырос в два с лишним раза. Средняя цена по стране составила 600 и 1 000 рублей соответственно. В Омске - вдвое дешевле.

Фото: iStock
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Что будут дарить омичи на Новый год родным и друзьям? По данным "Авито", в списке предпочтений - подарочные сертификаты, одежда, обувь, электроника, инструменты, аксессуары для автомобиля, парфюм. Детям до двенадцати лет чаще всего покупают развивающие игры, наборы для творчества и игрушки, а старшеклассникам - гаджеты.

В перечне менее популярных - музыкальные инструменты, коньки, видеоигры, лодки, мотоциклы и даже автомобиль. Оригиналы выбрали витамины, икру, а также квадрокоптер и попугая.

Тем временем

В канун Нового года традиционного пошли в рост цены на продукты. По данным Омскстата, колбаса подорожала на пять процентов, на два-четыре процента - гречка, макароны, чай и молоко. Почти на восемь процентов поднялись в цене капуста и огурцы, настолько же - мясо и рыба. За новогоднего гуся на рынке просят 2-2,5 тысячи рублей.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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