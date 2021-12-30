В Кузбассе вынесли приговор по делу о вымогательстве акций разреза "Инской"

Центральный районный суд города Кемерово вынес приговор высокопоставленным чиновникам и силовикам по делу о вымогательстве акций разреза "Инской".

На скамье подсудимых - семь человек, среди которых экс-глава СУ СК по Кемеровской области Сергей Калинкин и бывшие заместители губернатора Кузбасса Иванов и Данильченко.

- Все подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, - сообщает Центральный районный суд города Кемерово.

Экс-руководителю следственного комитета Сергею Калинкину назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы - по совокупности преступлений. Помимо этого, суд обязал его выплатить штраф в 8 миллионов рублей и лишил права занимать определенные должности. Бывший заместитель губернатора Кузбасса Иванов приговорен к 6 годам колонии. Его коллега Данильченко - к 5,5 года колонии.

Как сообщала "РГ", влиятельные чиновники и силовики были задержаны в 2016 году. Подозреваемые по предварительному сговору вымогали 51 процент акций АО "Разрез "Инской", принадлежащие Антону Цыганкову, у их владельца. Рыночная стоимость этих акций - не менее одного миллиарда рублей, что по закону соответствует особо крупному размеру.