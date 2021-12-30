В Омске незаконно остеклены 70 процентов лоджий и балконов

В декабре телефоны жилищных инспекций, проектных организаций и редакций газет начали обрывать возмущенные сибиряки. Владельцы балконов и лоджий, узнав из некоторых СМИ о том, что в 2022 году граждан начнут штрафовать за нестандартное остекление, требовали разъяснений и выражали активное несогласие с жесткими мерами.

Тема самовольного остекления балконов в последнее время набирает остроту. Но, как оказалось, массово штрафовать граждан пока никто не планирует.

- Звонящие нам омичи ссылаются на приказ минстроя от 14 мая 2021 года РФ N292/пр. Но ни о балконах, ни о штрафах речи в документе не идет, - пояснила корреспонденту "РГ" руководитель Национального центра перепланировок и реконструкций Светлана Гоненко. - Есть лишь строка о том, что наниматели и собственники не имеют права самовольной перепланировки. А Жилищный кодекс с 2005 года обязывает их согласовывать все изменения. С того же времени балконы не входят в площадь квартир, а являются общим имуществом дома. И в остеклении балконов тоже ничего нового нет. Нормативы существуют давно, регулируются отраслевыми ГОСТами и СНиПами. Просто на эти правила мало кто обращал внимания.

Тем не менее "утка" о штрафах заставляет людей волноваться. И это неудивительно: по данным Лиги профессионалов недвижимости, в Омске большинство балконов и лоджий застеклено, и семьдесят процентов их владельцев сделали это незаконно. И продолжают делать, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы. Оборудуют на лоджиях санузлы и бассейны, устанавливают кухонные плиты, батареи отопления. Взамен несущих стен сооружают французские окна.

Между тем на местном уровне приняты нормы, регламентирующие правила обустройства балконов и лоджий в Омске. Предусмотрены и административные штрафы: 2,5 тысячи рублей за изменение архитектурного облика дома и в таком же размере - за незаконную перепланировку. Но реально наказывают единицы собственников, и то если с жалобой в жилищную инспекцию обратятся управляющие компании или соседи.

Тем временем специалисты уверены: вопрос остекления балконов и лоджий далеко не праздный. Деревянные, пластиковые и металлические, всех цветов радуги, со свисающими за пределы решеток боками и несуразно увеличенными крышами, такие сооружения уродуют фасады домов, облик улиц и городов.

Самодеятельная эклектика не только создает ощущение эстетического дискомфорта, но и несет реальную опасность. Нестандартные углы и навесы обрастают наледью и сосульками, способными рухнуть на голову прохожих в любую минуту. Такое происходит повсеместно. Недавно в Новосибирске ледяная глыба свалилась с козырька балкона на молодую женщину с ребенком. С самодельного навеса сошел снег на пожилую женщину в новосибирском Академгородке. По счастью, все остались живы. Но зима только началась.

Интернет пестрит сотнями фотографий фасадов хрущевок и сталинок с оторванными напрочь балконами, что, впрочем, неудивительно. Советские архитекторы и представить себе не могли, что через полвека жильцы закуют бетонные козырьки в тяжелые стеклопакеты, да еще и вытащат туда холодильник, стиральную машину, оставшиеся от ремонта керамическую плитку и цемент. О сопромате никто не думает. И сколько выдержит перегруженный балкон, никому не ведомо.

Страдают неуемной фантазией и жители новостроек. Сейчас управляющие компании разбираются с двумя омичами из-за нестандартного остекления лоджий. Один заменил бетонно-металлические конструкции сусально-золотыми. Другой соорудил панорамную витрину, неспособную выдержать нагрузку верхних этажей. И теперь горе-зодчим придется за свой счет все восстановить как было.

Между тем есть вполне законная процедура преобразования балконов. Согласно решению Омского горсовета, для этого необходимо получить паспорт цветового решения фасада и ордер на работы. При этом важно соблюсти регламент безопасности.

- Например, демонтировать старые металлические балконные ограждения строго запрещено. Их высота должна быть не ниже 1,2 метра. Согласно правилам, в случае ЧС балконы и лоджии должны играть роль эвакуационных выходов. Пластик и стекло, в отличие от металлической решетки, могут подвести людей, - поясняет Светлана Гоненко. - Для безопасности новые стеклопакеты также необходимо укреплять дополнительным металлическим ригелем.

По словам специалистов, паспорт фасада включит все необходимые инженерные расчеты и рекомендации. Цена вопроса зависит от размера дома и начинается от сорока тысяч рублей. Для одного владельца квартиры дороговато. Но если эту сумму поделить на всех, заручившись общим решением (и стандартом) на собрании собственников дома, то получится вполне подъемная сумма. Таким же способом граждане могут раз и навсегда решить вопрос установки кондиционеров.

Кстати

В минувшем году в России специалисты по ремонту жилья выполнили 35 миллионов заказов. В денежном выражении это порядка 15 процентов общего объема рынка услуг. В среднем спрос вырос в полтора раза. В Омске наиболее востребованными были услуги сантехников (рост на 136 процентов) и ремонт квартир (плюс 63 процента). В топ-10 также вошли остекление окон и балконов, работа плиточников, электриков, "мастеров на час", установка дверей, ремонт и сборка мебели, сообщает сервис "Авито-услуги".