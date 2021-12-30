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Рубрика: Происшествия

В Омске возбудили три уголовных дела о нелегальной торговле алкоголем

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 298(8649)
В преддверии Нового года в Омске прошел девятидневный оперативно-профилактический рейд по выявлению правонарушений в сфере незаконного производства и оборота этилового спирта и алкоголя. Список оказался внушительным, к теневой торговле оказался причастен 41 гражданин.

Полицейские составили тринадцать административных протоколов, а также возбудили три уголовных дела. Подпольные продавцы работали с размахом. Только у одного из них на трех левобережных складах хранилось более четырех тысяч бутылок немаркированного алкоголя, 170 канистр этилового спирта, 348 бутылок со спиртосодержащей продукцией объемом 1150,5 литра. Общая стоимость незаконной продукции составила 2,7 миллиона рублей.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Завскладом - 55-летний омич - умудрился все это закупить, не имея на руках лицензии. Ее отсутствие не мешало ему торговать паленым алкоголем как оптом, так и в розницу.

Всего за декаду оперативникам удалось провести 339 рейдов, выявить и изъять 6230 литров незаконной горячительной продукции.

Активность стражей порядка уже приносит свои плоды. По данным Роспотребнадзора, число острых отравлений заменителем спирта (метанолом) в 2021-м, по сравнению с прошлым годом, сократилось в регионе на восемнадцать процентов. На 21 процент меньше зафиксировано летальных исходов по этой причине.

- Тем не менее заболевания, связанные с приемом алкоголя, занимают лидирующие позиции. Проблема сохраняет свою актуальность, - подчеркнул главный нарколог региона Дмитрий Титов.

По словам начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Омской области Владимира Люлякова, за одиннадцать месяцев 2021 года в регионе выявлено шестьдесят преступлений экономической направленности, возбуждено пять уголовных дел в отношении участников организованных преступных групп по фактам изготовления, хранения и реализации сфальсифицированной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято 7635 декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 2625 декалитров этилового спирта.

Однако это только верхушка айсберга. Черный рынок предлагает омичам линейку алкогольных напитков начиная от суррогатов, подделок известных брендов и заканчивая продукцией легальных производителей, которая сбывается по подпольным каналам. Полицейские признают, что выявить главных организаторов контрафакта довольно сложно. В большинстве случаев привлечь к ответственности удается лишь продавцов и посредников, которые реализуют из-под полы алкоголь по вдвое меньшей цене, чем в магазине.

Тем временем

По данным УФНС Омской области, за девять месяцев 2021-го региональные производители алкоголя перечислили в казну в виде налога на прибыль 11,8 миллиарда рублей, что на 18,6 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года. Вклад отрасли в консолидированный бюджет составил 7,9 процента от всех налоговых отчислений предприятий региона.

Справка "РГ"

Согласно КоАП РФ, за производство, хранение и продажу алкоголя без лицензии предусмотрены штрафы. Для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции, для ИП - от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией алкоголя, для должностных лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей или запрет на работу руководителем до трех лет. Для юрлиц - до одной пятой годовой выручки, но не менее трех миллионов рублей с конфискацией, или приостановка работы на 60-90 дней с конфискацией.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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